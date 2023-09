Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche zu Unfall

Gifhorn (ots)

Am frühen Dienstagabend ereignete sich auf dem Lehmweg in Gifhorn ein Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Auto. Zu dem Zusammenstoß kam es in Höhe der Hausnummer 39, um 18:45 Uhr. Zu diesem Unfall, über den die Polizei bereits gestern informierte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56517/5602355) werden nun Zeugen gesucht. Personen die das Unfallgeschehen beobachtet haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0 an die Polizei Gifhorn.

