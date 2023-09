Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht auf Parkplatz

Gifhorn (ots)

Am vergangenen Sonntag, dem 10.09.2023, kam es zu einem Unfall auf dem Parkplatz der Allerwelle in Gifhorn. Ein 33-Jähriger hatte seinen schwarzen Volkswagen Passat gegen 10:30 Uhr in einer der Parkreihen abgestellt, gegen 15:15 Uhr fuhr er wieder nach Hause. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer den Passat vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher bzw. die Verursacherin hatte den Unfall nicht angezeigt, sondern den Parkplatz unerlaubt verlassen.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell