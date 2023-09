POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. Sachbeschädigung auf Friedhofsgelände.

Lippe (ots) - In der Sachsenstraße beobachteten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (31.08./01.09.2023) zwei Zeuginnen eine Sachbeschädigung an einem Auto. Gegen 1 Uhr fiel ihnen auf, wie eine unbekannte Frau zwei Reifen an einem geparkten blauen VW Golf zerstach. Sie beschrieben die Frau wie folgt: ca. 40-50 Jahre alt, schwarze Haare, schlanke Statur, bekleidet mit einem grünen Parker und einer blauen Jeans. Wer ...

