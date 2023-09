Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl einer EC-Karte.

Lippe (ots)

Anfang April 2023 wurde eine gestohlene EC-Karte von einem unbekannten Mann zum Bezahlen in einem Tankstellen-Shop eingesetzt. Dabei ist dieser videografiert wurden. Die Polizei fahndet nun mit Fotos des Tatverdächtigen in der Öffentlichkeit: https://polizei.nrw/fahndung/113992 Wer kennt den Mann? Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder seiner Identität richten Sie bitte telefonisch unter 05222 98180 an das Kriminalkommissariat 5.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell