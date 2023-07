Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

L1077 Dittersdorf - Linda b. Neustadt an der Orla (ots)

Am Freitag, den 28.07.2023 kam es gegen 19:00 Uhr auf der L1077 zwischen Dittersdorf und Linda b. Neustadt an der Orla zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw fuhren hintereinander in Richtung Linda als die 45-jährige Fahrerin des vorderen Fahrzeuges ihre Geschwindigkeit verringerte um in einen Feldweg abzubiegen. Der dahinterfahrende 56-Jährige wollte in diesem Moment den Pkw vor sich überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, infolgedessen der 56-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Dabei verletzte sich der 56-Jährige leicht und das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

