LPI-SLF: Brand eines Doppelhauses

Sundremda (ots) - Am gestrigen Tage kam es in Sundremda im Bereich der Stadtilmer Straße gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Fahrer überholte mit seinem Pkw ein vor ihm befindliches Moped. Dabei kam es zur Berührung zwischen dem Pkw und dem Zweirad. Aufgrund dessen stürzte der 67-jähriger Mopedfahrer und verletzte sich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

