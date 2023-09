Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Autoreifen zerstochen.

Lippe (ots)

In der Sachsenstraße beobachteten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (31.08./01.09.2023) zwei Zeuginnen eine Sachbeschädigung an einem Auto. Gegen 1 Uhr fiel ihnen auf, wie eine unbekannte Frau zwei Reifen an einem geparkten blauen VW Golf zerstach. Sie beschrieben die Frau wie folgt: ca. 40-50 Jahre alt, schwarze Haare, schlanke Statur, bekleidet mit einem grünen Parker und einer blauen Jeans. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung bzw. zur unbekannten Frau geben kann, meldet sich bitte unter 05222 98180 beim Kriminalkommissariat 5.

