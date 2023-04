BPOLI EBB: Fußgängerin hatte Elektroschocker und Drogen dabei

Löbau (ots) - Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 4. April 2023 in Löbau um 00:10 Uhr den Fahrer eines Ford S-Max. Der 36-jährige Russe lenkte den Wagen laut Drogenschnelltest unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetaminen, was er den Beamten gegenüber auch bestätigte. Er hatte am Vortag einen Joint geraucht und Crystal konsumiert. ...

