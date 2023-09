Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Beim Abbiegen übersah eine 23-jährige Pkw-Fahrerin einen entgegenkommenden 62-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer kollidierte frontal mit der rechten Fahrzeugseite des Pkw. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten 62-Jährigen in eine Uni-Klinik. Die 23-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Sonntag, 17.09.2023, gegen 14.45 Uhr, die Umgehungsstraße in Schliengen und wollte nach links in die Ruländerstraße abbiegen. Dabei über sah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

