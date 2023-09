Polizei Köln

POL-K: 230904-3-K Diensthund stellt Einbrecher im Standesamt auf frischer Tat

Köln (ots)

Ein Polizeihund hat am Samstagabend (2. September) in der Altstadt am Gülichplatz einen Einbrecher (29) auf frischer Tat im Standesamt der Stadt Köln gestellt. Dabei erlitt der 29-Jährige leichte Bissverletzungen, als ihn die fünf Jahre alte Spürnase in einem Versteck im Gebäudekeller entdeckte.

Gegen 22.40 Uhr war zunächst die Alarmanlage durch den Eindringling ausgelöst worden, nachdem er mehrere Bürotüren und die Tür zum Kassenraum aufgehebelt hatte. Streifenteams und Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei durchsuchten daraufhin mit Unterstützung einer Diensthundeführerin (41) und ihrem "Malinois-Kollegen" das Standesamt, bis der Vierbeiner kurz darauf die Fährte des Gesuchten aufnahm und die Beamten zu seinem Versteck führte.

Dort nahmen die Polizisten den 29-Jährigen kurzerhand fest und stellten neben mitgeführten Schraubenziehern noch weiteres Tatwerkzeug sicher.

Als eine Überprüfung darüber hinaus ergab, dass der Festgenommene bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist, brachte ihn eine Streife nach einer kurzen Behandlung im Krankenhaus auf direktem Weg in Haft. (al/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell