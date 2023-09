Polizei Köln

POL-K: 230904-2-K Pfiffiges Ehepaar enttarnt Betrug - Festnahme von falschem Polizisten

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat dank eines aufmerksamen Ehepaars aus Köln-Flittard am Sonntagnachmittag (3. September) einen mutmaßlichen Betrüger (19) noch am Tatort festgenommen. Der 19-Jährige soll sich als Polizist ausgegeben haben, um so an das Bargeld und den Schmuck der beiden Senioren (70) zu gelangen. Zuvor hatte ein falscher Ermittler der 70-Jährigen am Telefon vorgegaukelt, dass Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs seien, weswegen sie ihre Ersparnisse an die Polizei übergeben sollen. Noch während des Telefonats durchschaute die Rentnerin die Betrugsmasche und informierte ihren Mann, der zeitgleich die richtige Polizei über den Notruf verständigte.

Einsatzkräfte positionierten sich vor der Wohnung des Ehepaars in der Semmelweisstraße und nahmen den 19-jährigen Abholer noch an der Haustür fest. (ph/iv)

