Polizei Köln

POL-K: 230904-1-K Mutmaßlicher Fahrraddieb dank aufmerksamen Zeugen in der Innenstadt gestellt

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Restaurantmitarbeiters (66) haben Einsatzkräfte am Samstagmorgen (2. September) einen mutmaßlichen Fahrraddieb (42) in der Kölner Innenstadt gestellt. Der Zeuge hatte gegen kurz nach 9 Uhr den Verdächtigen dabei beobachtet, wie dieser im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Zülpicher Straße ein Fahrrad aus einem Fahrradständer entwenden wollte und die Polizei gerufen.

Eine Streifenwagenbesatzung nahm den 42-Jährigen noch vor Ort fest. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/de)

