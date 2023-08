POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Motorradfahrer fährt auf A 1 in einer Baustelle auf Pkw auf (Gem. Harpstedt) +++ Zwei leicht verletzte Personen

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, 31. August 2023, ca. 02:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Fitnesscenters in der Weberstraße in Delmenhorst. Dort entwendeten sie Bargeld sowie einen Wandtresor. Bereits in der Nacht zu Mittwoch, 30. August 2023, kam es zu einem versuchten Einbruch in das Fitnesscenter, ...

