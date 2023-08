Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Fitnesscenter +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, 31. August 2023, ca. 02:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Fitnesscenters in der Weberstraße in Delmenhorst.

Dort entwendeten sie Bargeld sowie einen Wandtresor.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch, 30. August 2023, kam es zu einem versuchten Einbruch in das Fitnesscenter, ein Betreten der Räumlichkeiten gelang den Tätern nicht.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell