Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrzeug nach Komplettentwendung ausgebrannt im Stadtgebiet von Delmenhorst aufgefunden +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Zwischen Montag, 28. August 2023, 19:00 Uhr und Dienstag, 29. August 2023, 04:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Pkw Mercedes Vito, der zur Tatzeit vor einem Mehrparteienhaus in der Delmodstraße abgestellt war. Am Dienstag, 29. August 2023 teilten Bürger der Rettungsleitstelle Rauchschwaden aus dem Bereich "Am Delmegrund" mit. Im Bereich des Delmeufers wurde durch Feuerwehr und Polizeikräfte ein Pkw in Vollbrand festgestellt. Im Nahbereich des Fahrzeuges, welches vollends ausbrannte, konnten die Kennzeichen des entwendeten Mercedes Vito aus der Delmodstraße festgestellt werden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wird es sich bei dem Pkw um das als entwendet gemeldete Fahrzeug gehandelt haben. Die Umstände der Tatbegehung sind bislang unbekannt. Die Ermittlungen hierzu werden fortgesetzt. Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit Beobachtungen zum Fahrzeug gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell