POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in der Gemeinde Hatten

Delmenhorst (ots)

Ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus Wildeshausen befuhr am Dienstag, 29. August 2023 gegen 17:30 Uhr, mit seinem Pkw die Blumenstraße. In der Einmündung zum Mühlenweg übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 53-jährigen Fahrradfahrer aus der Gemeinde Hude. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Er wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 1100 Euro geschätzt.

