Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in der Gemeinde Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 29. August 2023 befuhr eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Harpstedt gegen 07:30 Uhr mit einem Pkw die Wildeshauser Straße in Richtung Dötlingen. Die Fahrzeugführerin beabsichtigte nach links abzubiegen. Aufgrund dessen verringerte sie die Geschwindigkeit und setzte den Fahrtrichtungsanzeiger. Ein hinter der 33-Jährigen fahrender 33-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw aus Wildeshausen übersah dieses und setzte mit seinem Fahrzeug zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 33-Jährige Harpstedterin leicht verletzt wurde. Die Sachschadenshöhe wurde auf 6000 Euro geschätzt.

