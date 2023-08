POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Brand auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 28 August 2023, gegen 20:40 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Stuhr mit seinem Krad die Stiftenhöfter Straße in Richtung der Bundesstraße 213. Dabei kam der Fahranfänger aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in der Folge. Der 19-jährige verletzte sich leicht. Am ...

