POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Vorfahrt missachtet: Pkw-Fahrerin verletzt - Ersthelfer gesucht

Kämpfelbach - Vorfahrt missachtet: Pkw-Fahrerin verletzt - Ersthelfer gesucht

Mit schwereren Verletzungen ist am Dienstagmorgen eine 54 Jahre alte Frau nach einem Verkehrsunfall in Ersingen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Ford den Kapellenweg in ortsauswärtiger Richtung. An der Stoppstelle zur L 570 / Bilfinger Straße hielt er zunächst an. Offenbar im Ansinnen, dass es ihm noch reichen würde, fuhr er auf die Landesstraße in Richtung Bilfingen ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Ford und dem Kia der 54-Jährigen. Am Kia entstand ein Sachschaden von geschätzten 9.000 Euro, am Ford von rund 5.000 Euro.

Die beiden Ersthelfer am Unfallort, eine junge Frau mit einem schwarzen BMW sowie ein Mann mit einem gelben Kleinlastkraftwagen, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

