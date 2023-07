Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Pkw-Lenker fällt betrunken aus Fahrzeug

Bad Liebenzell (ots)

Im wahrsten Sinne sturzbetrunken war ein Autofahrer, welcher am frühen Dienstagmorgen im Ortsteil Möttlingen unterwegs gewesen ist.

Verkehrsteilnehmer meldeten am Dienstag gegen 00:50 Uhr ein in auffälliger Weise fahrendes Auto im Bereich Bad Liebenzell. Einer eilig angefahrenen Streifenbesatzung des Polizeireviers Calw gelang es, den Pkw auf der Landesstraße 179 in Fahrtrichtung Althengstett fahrenderweise anzutreffen. Einen ersten Anhalteversuch der Beamten ignorierte der Fahrer. Im weiteren Verlauf gelang es den Polizisten jedoch das Fahrzeug zu stoppen. Beim Versuch sein Fahrzeug zu verlassen konnte sich der Mann nicht mehr auf den Beinen halten und fiel den Beamten vor die Füße. Durch den Sturz zog sich der 23-Jährige eine leichte Verletzung zu. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille. In der Folge musste der Mann eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein behielten die Beamten ein.

Christian Koch, Pressestelle

