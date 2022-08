LPI-J: Eigentümer gesucht

Weimar (ots) - Von einer Baustelle in der Weimarer Innenstadt entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag mehrere Baumaschinen. Wie der oder die Täter in die Räumlichkeiten der Baustelle in der Schillerstraße gelangten, ist nicht bekannt. Der Wert der entwendeten Werkzeuge und Maschinen beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr