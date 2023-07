Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Müdigkeit am Steuer

Remchingen (ots)

Sogenannter Sekundenschlaf führte wohl am Sonntagmorgen auf der Autobahn 8 auf der Gemarkung Remchingen zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Audifahrer die BAB 8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West krachte er offenbar in Folge einer Müdigkeitsattacke mit seinem Fahrzeug gegen eine Leitplanke. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstanden ein Schaden von insgesamt 9.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Banu Kalay, Pressestelle

