POL-HB: Nr.: 0653 --Überfall auf Discounter

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Grundstraße Zeit: 07.11.23, 21.30 Uhr Zivilkräfte der Bremer Polizei nahmen am Dienstagabend im Steintorviertel zwei 13 und 18 Jahre alte so genannte Antänzer in Flagranti fest. Das Duo entwendete einem 83-jährigen Mann zuvor sein Smartphone. Die beiden Diebe versuchten zunächst einem 42-jährigen Passanten in der Straße Vor dem Steintor zu bedrängen und ...

mehr