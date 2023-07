POL-PDLD: Erlenbach bei Kandel - Flüchtiger eines Unfalles mit hohem Schaden ermittelt

Hagenbach (ots) - Am Montag gegen 16.00h kam es zu einem Dachstuhlbrand in der Friedensstraße in Hagenbach. Der Eigentümer des Hauses arbeitete am Dachstuhl mit einem Schweißgerät, was zu einem Glimmbrand führte. Am Dachstuhl entstand geringer Sachschaden. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein Pressestelle Telefon: ...

