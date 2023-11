Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Rauchentwicklung in Gemeindegebäude

Morbach (ots)

Am 14.11.2023 gegen 15.24 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in dem Gebäude der Gemeindeverwaltung Morbach, welches sich in der Bahnhofstraße befindet. Diese Rauchentwicklung entstand im Kellergeschoss des Gebäudes in dem Bereich der Heizungsanlage. Ursächlich für die Entstehung dürfte ein Defekt sein. Vorsorglich verließ die Belegschaft die Räumlichkeiten. Es entstand kein Gebäude- und Personenschaden. Nach dem Einsatzgeschehen konnte der Dienstbetrieb fortgesetzt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Morbach mit 40 Kräften, 2 Besatzungen des DRK und die Polizei Morbach mit 5 Kräften.

