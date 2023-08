FW Kranenburg: Trafo-Brand an der Römerstraße hier: geänderter Text

Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Trafo-Brand an der Römerstraße

Kranenburg (ots)

Zu einem "Elektrobrand außen" wurden die Löschzüge Kranenburg und Nütterden, sowie die Löschgruppe Frasselt-Schottheide der Freiwilligen Gemeinde Feuerwehr, am Sonntag, den 20. August, gegen 11.30 Uhr, an die Römerstraße alarmiert. Dort brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte eine Trafo-Station, die mittels Schnellangriff und unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstände abgelöscht wurde. Während die weiteren Einsatzkräfte unter Leitung von Brandoberinspektor Peter Berns abrückten, blieb bis zum Eintreffen der Mitarbeiter des Stromversorgers eine Brandsicherheitswache zurück. Hiernach konnte die Anlage an den Betreiber übergeben werden.

