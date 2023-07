Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Flächenbrand klein

Bild-Infos

Download

Kranenburg (ots)

Flächenbrand klein, lautete das Einsatzstichwort für den Löschzug Nütterden und die Löschgruppe Frasselt-Schottheide zu dem dem sie am Dienstag, den 18. Juli, gegen 12.15 Uhr, unter der Leitung von Brandoberinspektor Peter Berns an die Römerstraße gerufen wurden. Dort brannte ein ca. 7qm Grünstreifen. Das Feuer war durch einen herabgestürzten Ast ausgelöst worden, der zuvor in eine Stromleitung gefallen und sich dort entzündet hatte. Mittels Schnellangriff wurde der Grünsteifen abgelöscht und die Einsatzstelle bis zum Eintreffen der Mitarbeiter des Stromanbieters Westnetz und der Drehleiter aus Materborn abgesichert. Mit Hilfe der Drehleiter entfernten die Einsatzkräfte weitere Äste aus dem Baum, die ebenfalls drohten herabzustürzen. Nach ca. 1,5 Std. konnte der Einsatz beendet werden und die rund 20 Einsatzkräfte wieder zu ihrem Standort einrücken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell