POL-HBPP: Diebstahl von Außenborder und Bedieneinheit eines Sportbootes

Vöhl / Edersee (ots) - Nachdem Diebstahl eines Bootsmotors an einer Steganlage in Asel-Süd am Edersee, wurde nach entsprechender kriminalpräventiver Beratung durch die Wasserschutzpolizei eine Gravuraktion beim dortigen Segelclub angeboten. Am heutigen Samstag wurden dabei -14- Bootsmotoren und sonstige ...

mehr