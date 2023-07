Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Herrenloses Sup auf dem Rhein löst Rettungseinsatz aus

Wiesbaden (ots)

Am Samstag, 15.07.2023, gegen 22:00 Uhr, wird ein herrenloses Stand-Up-Sup auf dem Rhein gemeldet. Dieses treibt bei rkm 495,5 flussabwärts. Über die Rettungsleitstelle wird die Feuerwehr und die DLRG alarmiert. Bei der folgenden Absuche ergeben sich keine Hinweise auf eine vermisste Person. Das Sup kann unterhalb der Mainmündung, durch ein Boot der DLRG geborgen werden. Dieses wird nach Einsatzende an die Wasserschutzpolizei übergeben. Der Eigentümer meldet sich später telefonisch bei der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden. Er gibt an, dass das Sup unzureichend an an seinem Sportboot befestigt gewesen und deshalb vertrieben sei.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell