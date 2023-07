POL-HBPP: Vermisste Person im Main Höhe Ignatz-Bubis-Brücke

Diemelsee (ots) - Überrascht war ein Mitarbeiter eines Untersuchungsbüros für Fischbestandsuntersuchungen als er am Montag, den 03.07.2023 mit seinem Motorboot in einem Netz hängen blieb. Erneut wurde am Diemelsee in der Nähe des Naturschutzgebietes Kotthausen durch unbekannte Täter ein illegales Stellnetz aufgestellt. In dem Netz waren bereits zahlreiche Fische qualvoll verendet. Das Motorboot war anschließend ...

