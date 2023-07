Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Motorboot fährt in illegales Stellnetz

Diemelsee (ots)

Überrascht war ein Mitarbeiter eines Untersuchungsbüros für Fischbestandsuntersuchungen als er am Montag, den 03.07.2023 mit seinem Motorboot in einem Netz hängen blieb. Erneut wurde am Diemelsee in der Nähe des Naturschutzgebietes Kotthausen durch unbekannte Täter ein illegales Stellnetz aufgestellt. In dem Netz waren bereits zahlreiche Fische qualvoll verendet. Das Motorboot war anschließend zunächst nicht mehr fahrbereit. Die Wasserschutzpolizei Waldeck ermittelt jetzt wegen Tierquälerei, Fischwilderei und Gefährlichem Eingriff in den Schiffsverkehr. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nehmen wir gerne unter der Tel.: 05623 5437 entgegen. Erst im Mai 2023 waren im selben Bereich zwei weitere Stellnetze aufgefunden worden.

