Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Montag, 10.07.2023 zwischen 07.00 Uhr und 19.00 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Passat. Vermutlich wurde dieser in der Feldbergstraße, in Form von Kratzspuren am hinteren Radkasten, beschädigt. Möglich wäre eine Unfallflucht aber auch auf dem Parkplatz des Schwimmbades Schopfheim oder einem Einkaufsmarkt in der Georg-Ühlin-Straße. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, sich zu melden.

