POL-BI: Fahrgast nach Notbremsung gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Die Polizei Bielefeld sucht eine Frau, die sich am Donnerstag, 25.05.2023, in einem Bus der Linie 21 bei einem Sturz verletzt haben könnte, bevor sie das Fahrzeug am Jahnplatz verließ.

Ein Busfahrer verständigte die Polizei und schilderte den Beamten einen Vorfall an der Potsdamer Straße, bei dem sich ein Fahrgast wohlmöglich Verletzungen zugezogen hatte. Er sei gegen 09:29 Uhr von einer Haltestelle losgefahren, wo ihn nach wenigen Metern ein Streifenwagen überholte. Seinen Angaben nach, bremste er daraufhin sofort wieder ab. Dabei konnte der Fahrer sehen, dass eine etwa 70 Jahre alte Frau gestürzt sei und sich dabei verletzt haben könnte. Daraufhin verließ sie den Bus an der Haltestelle Jahnplatz.

Die Frau und mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 zu melden.

