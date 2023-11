POL-PDTR: Geschwindigkeitskontrolle in Baumholder

Schweich (ots) - Am 08.11.2023, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 11:30 Uhr wurde in der Bernhard-Becker-Straße in Schweich eine Baustellen-Ampel derart beschädigt, dass diese nicht mehr funktionsfähig war. Auf Grund des Schadensbildes müsste es sich um einen Verkehrsunfall handeln, welcher von einem größeren Fahrzeug verursacht wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 EUR. Zeugen des Vorfalls werden ...

mehr