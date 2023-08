POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verkehrsdienst beendet Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss

Wermelskirchen (ots) - Am gestrigen Sonntag (13.08.) fand die angekündigte Kontrollaktion "Kaffee & Knöllchen" an der L 409 in Halzenberg statt. Von 11:00 bis 17:00 Uhr wurden insgesamt 84 Kradfahrende kontrolliert und über polizeiliche Themen der Verkehrsunfallprävention informiert. Die Kolleginnen und Kollegen des Verkehrsdienstes haben in 15 Fällen ein ...

