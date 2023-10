Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Baucontainer aufgebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Breslauer Straße; Tatzeit: zwischen 10.10.23, 16.30 Uhr, und 11.10.23, 07.00 Uhr;

In einen Container auf einem Baustellengelände an der Breslauer Straße drangen in der Nacht zum Mittwoch noch unbekannte Täter gewaltsam ein. Der oder die Einbrecher entwendeten mehrere Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

