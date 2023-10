Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unbekannte versuchen Feuer zu legen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Hofkamp,

Tatzeit: 11.10.23, ca. 18.10 Uhr;

Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch drei noch unbekannte Personen, die gegen 18.10 Uhr versuchten in einem Rohbau am Hofkamp einen Stapel Dämmplatten zu entzünden. Als der Zeuge die Polizei informiert hatte, flüchteten die Täter. Die Dämmplatten waren nicht in Brand geraten.

Der Zeuge gibt an, dass die männlichen Täter ca. 12 bis 16 Jahre alt sind. Alle haben einen dunklen Teint und dunkle Haare. Sie trugen alle eine dunkle Jogginghose. Zwei Täter hatten eine Tasche umgehängt, einer trug ein schwarzes Oberteil, der zweite einen weißes Kapuzenpullover und der dritte einen grau-weiß-schwarzen Pullover. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo (02561-9260). (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell