POL-BOR: Gescher - Mehrere Autos beschädigt

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße; Unfallzeit: 06.10.2023, zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr; Am Freitagmittag richtete ein bisher unbekannter Fahrzeugführer an einem grauen VW Golf einen Schaden an der rechten Seite in Höhe von etwa 2.000 Euro an. Zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr hatte der Wagen hatte auf einem Parkplatz eines ...

mehr