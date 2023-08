POL-MFR: (1002) Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Herbstvolksfest - Zahlreiche Verstöße festgestellt

Windelsbach (ots) - Am Mittwochvormittag (30.08.2023) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz im Windelsbacher Ortsteil Nordenberg (Lkrs. Ansbach). Ein 21-Jähriger ging zuvor auf einen Passanten los und verbarrikadierte sich im Anschluss in einem Wohnhaus. Gegen 09:45 Uhr alarmierte ein Passant in der Nordenberger Hauptstraße den Rettungsdienst, nachdem er zuvor von einem jungen Mann angegriffen wurde. Dieser schlug ...

