Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Korrekturmeldung zu: "Über Tausend Strohballen in Brand gesetzt"

Reken (ots)

In der Ursprungsmeldung wurde als Brandzeit irrtümlich der 10.10.23, 22.30 Uhr angegeben. Richtig ist, dass Feuerwehr und Polizei am 11.10.23, zwischen 02.45 und 02.50 Uhr alarmiert wurden.

Die Ursprungsmeldung wird gelöscht und dieser Stelle neu veröffentlicht:

Brandort: Reken, Kreulkerhook; Brandzeit: 11.10.23, ca. 22.45 Uhr;

Weithin sichtbar war das Feuer, welches in der Nacht zum Mittwoch gegen 02.45 Uhr Uhr auf einem Feld am Kreulkerhook ausgebrochen war. Ein Strohballenlager in der Größe von ca. 200 m Meter Länge, 7-8 Meter Breite und ca. 5 Meter Höhe brannte in voller Ausdehnung. Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren Zehntausend Euro beziffert. Die Kriminalinspektion 1 (02861-9000) übernimmt die Ermittlungen und bitte um Hinweise, da derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen ist. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell