POL-BOR: Bocholt - Container aufgebrochen

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Hofkamp, Tatzeit: 11.10.23, ca. 18.10 Uhr; Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch drei noch unbekannte Personen, die gegen 18.10 Uhr versuchten in einem Rohbau am Hofkamp einen Stapel Dämmplatten zu entzünden. Als der Zeuge die Polizei informiert hatte, flüchteten die Täter. Die Dämmplatten waren nicht in Brand geraten. Der Zeuge gibt an, dass die männlichen Täter ca. 12 bis 16 Jahre alt ...

