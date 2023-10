Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Glück gehabt!

Bitterfeld, Dessau-Roßlau (ots)

Am Sonntag, den 1. Oktober 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 34-jährigen Deutschen am Bahnhof in Bitterfeld. Gegen 12:20 Uhr waren die Reiseabsichten des Mannes zunächst einmal vorbei: Bei der Prüfung seiner persönlichen Daten in der Fahndungsdatei der Polizei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau vorlag. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Köthen bereits im Juli 2019 wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von insgesamt 900 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen. Er bezahlte bereitwillig 38 der geforderten Tagessätze, doch dann blieben die Zahlungen aus. Da der Verurteilte sich weder, trotz Ladung, dem Strafantritt stellte, noch der Zahlung der restlichen 22 Tagessätze nachkam, erließ jene Staatsanwaltschaft im Juli dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten ihm den Haftbefehl, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Dort gab der Gesuchte an, dass er den restlichen Betrag von 330 Euro sofort zahlen kann. Nach Zahlungseingang und Beendigung aller polizeilich notwendigen Maßnahmen durfte er die Dienststelle als freier Mann verlassen. Glück gehabt! Die ausschreibende Behörde wurde über die Einzahlung des Geldbetrages durch die Bundespolizisten informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell