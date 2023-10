Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann bedroht und beleidigt Zugbegleiter

Halle/Saale (ots)

Am Sonntag, den 1. Oktober 2023 erhielt die Bundespolizei fernmündlich durch die Leitstelle der Bahn die Meldung, dass sich in einer Regionalbahn von Merseburg nach Halle/ Saale eine Bedrohung ereignete. Eine sofort alarmierte Streife des Bundespolizeireviers Halle/ Saale begab sich zum Bahnsteig, um den Sachverhalt aufzuklären. Der Zugbegleiter kam auf die Beamten zu und äußerte, dass er von einem Reisenden beleidigt und bedroht wurde. Demnach drohte ein 29-Jähriger mit Gewalt, wenn der Geschädigte ihn nicht in Ruhe lassen würde. Weiterhin beleidigte er ihn mit der Ehre verletzenden Worten. Der Deutsche wurde durch die Beamten aufgefordert sich auszuweisen. Aufgrund des hohen Alkoholpegels des Tatverdächtigen wurde dieser mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ein Atemalkoholwert von 2,38 Promille festgestellt. Nachdem seine Identität zweifelsfrei feststand, konnte der junge Mann die Dienststelle wieder verlassen. Ihm drohen nun Strafanzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung.

