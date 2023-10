Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 40-Jährige weigert sich dem Fahrtenausschluss nachzukommen und wird aus dem Zug getragen

Stendal (ots)

Am Sonntag, den 1. Oktober 2023, gegen 22:30 Uhr erhielt die Bundespolizei fernmündlich die Meldung durch die Leitstelle der Bahn, dass sich in einem Intercityexpress von Berlin nach Stendal eine weibliche Person ohne gültigen Fahrschein befindet. Eine Streife des Bundespolizeireviers begab sich auf Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofes Stendal, um den Sachverhalt aufzuklären. Der Zugbegleiter gab an, dass die 40-Jährige sich bei der Fahrscheinkontrolle weigerte ein gültiges Ticket vorzuzeigen. Weiterhin telefonierte sie lautstark und belästigte dadurch andere Reisende. Daher entschied sich der Chef des Zuges, sie von der Fahrt auszuschließen. Doch die Deutsche weigerte sich, den Zug zu verlassen und ignorierte sowohl den Zugbegleiter, als auch die Bundespolizisten. Da sie sich auch nach Androhung von einfacher körperlicher Gewalt nicht aus dem Zug bewegte, wurde sie kurzerhand von den Beamten aus dem Zug getragen. Eine nicht so alltägliche Situation für die Einsatzkräfte. Nachdem ihre Identität zweifelsfrei auf dem Bahnsteig festgestellt und überprüft wurde, erhielt die Dame die erstellte Fahrpreisnacherhebung. Sie konnte nach Beendigung aller polizeilich notwendigen Maßnahmen ihren Weg fortsetzen. Sie erhält nun Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruchs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

