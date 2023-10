Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Kinder legen Gegenstände auf die Gleise

Bad Dürrenberg (ots)

Am Samstag, den 30. September 2023, erhielt die Bundespolizei gegen 14:30 Uhr fernmündlich durch die Leitstelle der Bahn die Meldung, dass ein Triebfahrzeugführer bei der Einfahrt im Bahnhof Bad Dürrenberg Steine, Stöcke und einen Fahrradsattel auf den Gleisen feststellte. Eine Notbremsung führte der Zeuge jedoch nicht durch, da er sich schon beim Bremsvorgang befand. Noch während der Einfahrt in den Bahnhof, stellte er zwei Kinder am Bahnsteig fest, welche anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Eine Streife der Landespolizei fuhr zur Unterstützung den Bahnhof Bad Dürrenberg an, konnte jedoch keine Kinder mehr feststellen. Die Gegenstände wurden durch den Zeugen mit dem Zug überfahren. Zu Beschädigungen am Zug kam es nach bisherigen Ermittlungen jedoch nicht. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Für die weiteren Ermittlungen benötigt die Bundespolizei die Hilfe der Bevölkerung: Wer kann Hinweise zu den Kindern geben, welche sich am Samstag, den 30. September 2023, zwischen 14:00 Uhr - 14:30 Uhr am Bahnhof Bad Dürrenberg oder in unmittelbarer Nähe da-von aufgehalten haben? Die Kinder wurden als männlich zwischen 6 - 9 Jahren, vermutlich südländischem Phänotyp beschrieben. Einer der Jungs war ca. 140 cm groß, hatte schwarze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze lange Hose. Der zweite Junge ca. 120 - 130 cm groß, hatte schwarze Haare und trug eine kurze schwarze Hose sowie ein weiß/ grau gestreiftes T-Shirt. Die Kinder befanden sich während der Kollision noch im Bahnhof Bad Dürrenberg. Sachdienliche Hin-weise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben wer-den. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin, dass es sich hierbei um eine nicht unerhebliche Straftat handelt, die im schlimmsten Fall zu gravierenden Sach- und/oder Personenschäden führen kann. Die Präventionsbeauftragte der Bundespolizeiinspektion nimmt sich bei Bekanntwerden der Kindern dieser an, um sie auf die Gefahren im Bahnbereich zu sensibilisieren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell