Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 18-Jähriger mit Schreckschusswaffe gestellt

Quedlinburg / Thale (ots)

Am Donnerstag, den 28. September 2023 beobachtete ein aufmerksamer Zeuge gegen 21:30 Uhr am Bahnhof Quedlinburg einen jungen Mann, der mit einer Pistole herumhantierte und sich kurz darauf in einen Regionalexpress in Richtung Thale setzte. Er wählte den Notruf der Landespolizei, welche die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Magdeburg fernmündlich darüber in Kenntnis setzte. Daraufhin verlegten eine Streife der Bundespolizei und zwei Streifen der Landespolizei unter Inanspruchnahme von Blaulicht und Martinshorn nach Thale. Der 18-Jährige konnte nach Einfahrt des Zuges im Bahnhof Thale gestellt werden. Der Deutsche trug die Waffe griffbereit und sichtbar in seinem Hosenbund. Hierbei handelte es sich um eine Gasdruck-Schreckschusswaffe, welche nicht geladen war. Da er keinen hierfür erforderlichen Waffenschein vorweisen konnte, wurde die Waffe beschlagnahmt. Bei der sich anschließenden Durchsuchung konnten die Bundespolizisten keine weiteren gefährlichen Gegenstände auffinden. Den 18-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen des illegalen Erwerbs und Führens einer Waffe. Zuständigkeitshalber wird dieses Ermittlungsverfahren an die Landespolizei übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell