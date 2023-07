Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230714 - 0839 Frankfurt-Rödelheim: Pedelec geraubt

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 37-jähriger Mann war am Donnerstag, den 13.07.2023, in Rödelheim unterwegs, als ihm zwei bislang unbekannte Männer sein Pedelec raubten.

Der 37-Jährige befand sich gegen 23.55 Uhr in der Radilostraße. In Höhe der Hausnummer 21 trat ihn unvermittelt ein Mann von seinem Zweirad, der in Begleitung eines weiteren Täters war. In der Folge schlugen und traten beide auf den 37-Jährigen ein und raubten ihm sein Pedelec. Der Geschädigte rannte in eine nahegelegene Spielothek und wählte den Notruf. Jedoch griff ihn im Eingangsbereich einer der Männer erneut an, sodass sich der 37-Jährige in eine Shisha-Bar flüchtete. Erst jetzt ließen die Angreifer von ihm ab und entfernten sich mit ihrer Beute in Richtung Alt-Rödelheim. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Der Geschädigte konnte lediglich angeben, dass einer der Täter schwarze Haare und eine muskulöse Statur hatte und zudem ein schwarzes T-Shirt trug. Die Täter erbeuteten ein graugrünes Pedelec der Marke "Bulls".

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

