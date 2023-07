Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230713 - 0837 Frankfurt: Aufzug anlässlich des "Christopher Street Day" - Verkehrshinweise der Polizei

Frankfurt (ots)

(lo) Am kommenden Wochenende finden vom 14.07. - 16.07.23 die Feierlichkeiten und Veranstaltungen rund um den Christopher Street Day" in Frankfurt am Main statt. Den Höhepunkt bildet mit weit mehr als 10.000 Teilnehmenden, mehreren Festwagen sowie zahlreichen Besucherinnen und Besuchern die Demonstration in Form einer Parade am Samstag (15. Juli 2023). Die Frankfurter Polizei wird die Feierlichkeiten mit dem aus dem vergangenen Jahr bewährten Einsatzkonzept zum Schutz der Veranstaltung begleiten.

Die Demonstration (Aufzug) startet am Samstag um 12:30 Uhr am Schaumainkai und setzt sich anschließend über die Straßen und Plätze Neue Mainzer Straße, Willy-Brandt-Platz, Weißfrauenstraße, Bethmannstraße, Braubachstraße, Domstraße, Hasengasse, Töngesgasse, Bleidenstraße, Kornmarkt, Weißadlergasse, Am Salzhaus, Roßmarkt, Junghofstraße, Neue Mainzer Straße, Hochstraße, Bleichstraße, Konrad-Adenauer-Straße, Kurt-Schumacher-Straße, Schöne Aussicht fort. Geplant ist die Demonstration bis etwa 16.00 Uhr.

Von Freitag (14. Juli 2023) bis Sonntag (16. Juli 2023) wird die Frankfurter Polizei im Bereich "Große Friedberger Straße" mit einem Informationsstand zugegen sein, an dem u. a. auch die "Ansprechpersonen der LSBTI:Q Lebensweisen Hessen" vertreten sein werden.

Vor diesem Hintergrund kann es im Verlauf des gesamten Tages im Stadtgebiet immer wieder kurzfristig zu Straßensperrungen kommen. Die Frankfurter Polizei rät daher, die Innenstadt weiträumig zu umfahren oder nach Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Im öffentlichen Personennahverkehr wird es vor allem im oberirdischen Bereich zu Einschränkungen und damit einhergehend zu Fahrplanabweichungen kommen. Den von den umliegenden Autobahnen anreisenden Verkehrsteilnehmer/innen wird empfohlen, der Beschilderung auf den Autobahnen zu folgen. In diesem Zusammenhang wird auf die Internetportale von Mainziel ( www.mainziel.de), des rmv ( www.rmv.de) sowie der VGF ( www.vgf-ffm.de) hingewiesen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Veranstalters.

Die Polizei Frankfurt wird über den bekannten Twitter-Account @Polizei_Ffm aktuelle Informationen zu dem Einsatz veröffentlichen. Darüber hinaus steht am Samstag ein Pressesprecher für Medienschaffende im Einsatzraum zur Verfügung, der unter 0173 / 6597906 für die Presse erreichbar ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell