Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230713 - 0835 Frankfurt - Sachsenhausen: Trickdieb legt Pullover auf Oberschenkel

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 21-jähriger Mann hatte es gestern Abend (12.07.2023) in Sachsenhausen auf mehrere Mobiltelefone abgesehen und nutzte dabei einen Pullover als Tatmittel. Seine Masche flog jedoch auf. Ein couragierter Zeuge nahm die Verfolgung des jungen Trickdiebes auf und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 21-Jährige befand sich gegen 23:40 Uhr am Tiefkai des Mainufers. In Höhe des Schaumainkai 37 näherte er sich einem 20-Jährigen, der sein "Apple iPhone 13" auf dem Oberschenkel abgelegt hatte. Nun nahm der 21-Jährige einen Pullover, legte diesen über das Bein des 20-Jährigen und entwendete unbemerkte dessen Mobiltelefon. Doch einem aufmerksamen Zeugen fiel die Tat auf, sodass er die Verfolgung des Diebes aufnahm. In Höhe der Hausnummer 39 sah dann der Zeuge, wie der 21-Jährige mit der gleichen Masche versuchte, bei einer 24-jährigen Frau ein Mobiltelefon zu entwenden. Als dieser seinen Pullover auf die Tasche der Frau legte, bemerkte sie dies jedoch. Der 21-Jährige entfernte sich daraufhin schnellen Schrittes. Im Bereich der Untermainbrücke versuchte nun der Zeuge den Dieb festzuhalten, der sich aber zunächst losriss und versuchte, seine Beute gewaltsam zu verteidigen. Doch sein Schlag verfehlte den Zeugen, der ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den 21-Jährigen schließlich fest.

Die Beamten verbrachten den wohnsitzlosen Mann in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bereits gegen 22:40 Uhr kam es in einer Bar in der Darmstädter Landstraße zu einer ähnlichen Tat, die mutmaßlich auch auf das Konto des 21-Jährigen geht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell