Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230713 - 0833 Frankfurt-Sossenheim: Knallgeräusche lösen großen Polizeieinsatz aus

Frankfurt (ots)

(th) Am Mittwoch, den 12. Juli 2023 gegen 21.00 Uhr meldete eine Zeugin, dass sie soeben laute schussähnliche Knallgeräusche aus einem Haus in der Robert-Dißmann-Straße wahrgenommen habe. Unmittelbar danach seien mehrere Jugendliche aus dem Haus gerannt. Sie hätten geschrien, dass sie "Pfeffer" in die Augen bekommen haben und sich danach in alle Richtungen zerstreut; einer der Jugendlichen habe eine Pistole eingesteckt.

Umgehend wurden zahlreiche Streifen zu der Örtlichkeit entsandt. Im Nahbereich der Anschrift konnte ein Jugendlicher mit offenbar durch Pfefferspray verursachten geröteten Augen angetroffen werden.

Er wollte keine Angaben zu der Ursache der geröteten Augen machen, eine Waffe führte er nicht bei sich. Auch die Durchsuchung des Hauses in der Robert-Dißmann-Straße, sowie die Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich erbrachten keine weiteren Erkenntnisse zu den vermeintlichen Schussgeräuschen. Der Einsatz einer Pfefferspraypistole im Rahmen von Streitigkeiten unter Jugendlichen scheint hier am wahrscheinlichsten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell